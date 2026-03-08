Emigration irrégulière : la gendarmerie intercepte une pirogue transportant 164 personnes au large de Djifer

Au sud du Sénégal, dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière, la Brigade Territoriale de Fimela, renforcée par l’Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) de Fatick, a intercepté le vendredi 06 mars 2026 une pirogue transportant 164 candidats à l’émigration, au large du village de Djifer, dans la commune de Palmarin Facao.



Selon les informations recueillies auprès des passagers, l’embarcation avait quitté Katong, en République de Gambie, dans la soirée du lundi 02 mars 2026 vers 23 heures, à destination de l’Espagne. Une fois en haute mer, l’un des moteurs hors-bord est tombé en panne, contraignant l’équipage à rebrousser chemin avant d'échouer à Djifer.



L’intervention des gendarmes a permis d'interpeller 164 candidats dont 140 hommes et 24 femmes, de différentes nationalités: 129 sénégalais, 23 gambiens et 12 maliens.