OM : le grand appel au calme de Habib Beye après la libération à Toulouse

Quelques jours seulement après la désillusion de l’élimination en Coupe de France face à Toulouse au Vélodrome, l’OM retrouvait le Téféxé dans un contexte chargé. Battus et sortis prématurément de la compétition mercredi devant leur public, les Marseillais avaient clairement à cœur de répondre sur le terrain et de montrer que cet accident n’avait pas laissé de traces durables. Ce déplacement au Stadium, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, ressemblait donc à un test de caractère pour les hommes d’Habib Beye. Au-delà de la simple revanche sportive, l’enjeu était aussi de se relancer immédiatement dans la course au podium et d’éviter que le doute ne s’installe dans un moment important de la saison, surtout à la veille de la rencontre entre l’OL et le Paris FC. Dans une enceinte animée et face à une équipe toulousaine déterminée à s’offrir un deuxième succès, l’OM devait afficher un visage conquérant pour prouver sa capacité à rebondir rapidement après un revers. Mission accomplie pour les Phocéens (0-1), qui ont livré une prestation sérieuse et appliquée pour repartir de Haute-Garonne avec trois points précieux.



Sur le terrain, Marseille a rapidement pris le contrôle de la rencontre en confisquant le ballon et en imposant un rythme élevé dès les premières minutes. Cette domination territoriale a fini par être récompensée à la 17e minute lorsque Paixão, bien servi par Medina sur le côté gauche, a débordé avant de centrer en retrait pour Greenwood, dont la frappe puissante a trompé Restes. «On a fait une bonne première mi-temps. Le but marqué est mérité. En seconde, on a subi beaucoup de situations mais on a montré de l’abnégation. On fait un clean sheet. Ça faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. C’est une bonne chose pour l’équipe qui a beaucoup travaillé. Je suis satisfait de la première période. On a eu de la maîtrise en première. Le but, dans sa construction, est magnifique. On a été très solide. On prend beaucoup de buts devant un moment, deux par match depuis deux mois. Il était important de retrouver une assise défensive et un contrôle dans notre première relance. Les joueurs ont trouvé cette liberté de bien construire en première période», a détaillé Beye. Les Phocéens ont ensuite longtemps maîtrisé les débats avant de subir davantage au retour des vestiaires face à un Toulouse plus agressif, proche d’égaliser sur une frappe de Gboho venue s’écraser sur la barre. Solides défensivement autour de Pavard et Balerdi, les Marseillais ont néanmoins su préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.



Ne pas griller les étapes malgré la réaction

Au micro de Ligue 1+, Habib Beye a tenu à revenir sur sa réaction plus calme, qu’à l’accoutumé au coup de sifflet final. Habitué à des scènes de liesse, l’ancien coach a rapidement calmé son banc et son staff. «C’est une volonté commune d’être calme. Il nous reste neuf matchs pour aller chercher des objectifs très élevés. Ce qui est important, c’est que cette sérénité transpire au sein de mon effectif. Je ne vais pas empêcher mon groupe de célébrer. Ce qui est important aujourd’hui, la victoire a été difficile. C’était important de la vivre un peu plus froidement. J’avais besoin d’un peu plus de calme». Néanmoins, Beye n’a pas caché l’importance de ce succès, surtout après la claque reçue en Coupe de France. «On était mentalement tous atteint après la déception de la Coupe de France. Il fallait aborder ce match en étant conscient que ça allait très difficile, qu’il fallait qu’on soit des combattants. La première mi-temps a été maîtrisée dans le jeu avec un magnifique but de Mason qui attaque la profondeur. La deuxième mi-temps a été un peu plus au courage».



Même son de cloche chez les joueurs qui voulaient envoyer un message. «Un club comme l’OM est obligé de réagir. Avec tout ce qu’on vient de passer, c’était bien. Il reste 10 matchs, il faut les jouer jusqu’au bout. Il y a certains moments où s’il faut tous se mettre derrière pour garder la victoire, c’est le plus important. On travaille bien dans la semaine», a martelé Facundo Medina. Le buteur du soir, Mason Greenwood, a aussi tenu à souligner les trois points. «Je me sens bien. On était déçu après le match d’avant qu’on aurait dû gagner. Les supporters ont raison d’être déçu, on avait sous-performé. Aujourd’hui, on a les trois points». Avec cette revanche prise et trois points importants dans la poche, l’OM peut repartir de l’avant. Mais pour Habib Beye, l’essentiel est désormais de garder ce calme et cette maîtrise dans la durée, alors que les Marseillais enchaîneront dès le week-end prochain avec un nouveau rendez-vous important face à Auxerre.