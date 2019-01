Le Sytjus dans la rue mardi...jour de la rentrée des Cours et Tribunaux

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjus) corse la lutte après 72 de grèves illimitées. Il compte déverser leur colère dans les rues mardi prochain. Date qui coïncide avec la rentrée des Cours et Tribunaux.



«La semaine prochain, la base va nous donner mandat à continuer la grève, mais aussi nous comptons battre le macadam le mardi 8 janvier au moment où des gens seront dans des cérémoniales à la rentrée des Cours et Tribunaux», déclare le secrétaire général du syndicat.



Me El hadji Aya Boune Malick Diop de poursuivre : «nous allons mettre les robes dans la rue pour que tout le monde voit notre désarroi». Et, d’ajouter que la rentrée des Cours et Tribunaux va permettre «d’occulter totalement les vrais problèmes du secteur».



Il souligne : «nous sommes toujours déterminés à faire honorer les engagements auxquels le gouvernement a souscris. Présentement, ce qui est extraordinaire, c'est que l’Etat voudrait revenir sur tous ses engagements tant sur le plan indemnitaire, sur le plan statutaire et ça c’est inadmissible».



Le syndicaliste de pester : «on ne peut pas arriver à un certain niveau de dialogue social où même le président de la République est engagé à donner sa parole et contre toute attente, on veut remettre tout à zéro. Ça c’est impossible».