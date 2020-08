Le banquier et ancien conseiller technique du gouvernement Moussa Balla Fofana rejoint Pastef de Ousmane Sonko

Le banquier d’affaires et ancien Conseiller technique du gouvernement Moussa Balla Fofana a décidé ce dimanche de rejoindre le parti de Ousmane Sonko.



Dans une note parvenue à PressAfrik, il a expliqué les raisons qui l’ont poussées à choisir Pastef Les Patriotes pour continuer sa carrière politique. « Pour ma part et pour avoir été un acteur du champ politique de 2008 à 2020, je considère que la formation politique de Pastef les Patriotes et le leadership de Ousmane Sonko portent les bases de la rupture et les fondations du plan transformation sociale et économique dont le Sénégal a tant besoin », a-t-il écrit sur ladite note après avoir exposé les enjeux économiques et sociales du monde actuel.



Il ajoute: « Ousmane est un frère dont les péripéties du destin, l’amour pour la patrie et l’attachement aux principes de nos Cheikhs ont amené à assumer le combat de notre génération. Il en porte le leadership incontesté et l’assume avec valeur, courage, humilité et rigueur. Avec lui, j’ai confiance que nous mettrons en oeuvre le plan de rupture, de refondation, de réorientation et de transformation du Sénégal. Car l’ambition de notre génération est de faire du Sénégal le prototype de développement à l’Africain le plus abouti. Ainsi j’adhère avec joie et un cœur léger au parti politique de Pastef-les patriotes ».