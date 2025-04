Le chef de l'Etat invite le Premier ministre de "veiller à la finalisation de la réforme relative au Code des Investissements "

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, a présidé ce mercredi 23 avril 2025, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République.



À cette occasion, le président de la République est revenu sur la nécessité d’améliorer l’attractivité du Sénégal et d’optimiser les procédures administratives, dans un esprit de transparence, afin d’accélérer la mise en œuvre des programmes et projets.



Pour le Chef de l’État, l’attractivité et la compétitivité de l’économie nationale constituent des priorités majeures. À cet égard, il a souligné que la réussite du déploiement de l’Agenda national de transformation repose sur une maîtrise rigoureuse des procédures administratives et de passation des marchés, ainsi que sur l’efficacité de toutes les actions visant la réalisation, dans les délais impartis, des infrastructures, programmes et projets financés dans le cadre du budget de l’État et des partenariats public-privé.



Le président de la République a en outre demandé au Premier ministre de veiller : à la finalisation de la réforme du Code des investissements et à la diligence requise des structures publiques dans l'instruction optimale et transparente des dossiers d’investissements privés, à condition qu’ils soient crédibles et alignés avec les priorités de la Vision Sénégal 2050.



Dans la même dynamique, le Chef de l’État a également exhorté le Premier ministre à œuvrer à la certification des procédures, en particulier au sein de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) et de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), afin d’assurer une plus grande célérité dans le traitement des dossiers, tout en garantissant la transparence.