Le dernier message de Mamadou Moustapha Bâ envoyé à ses anciens collègues dévoilé : "Je rentre à Dakar sous surveillance »

Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget, décédé lundi à Paris, des suites d’une courte maladie, avait informé ses anciens collègues de son état de santé. Dans le groupe WhatsApp du Comité de pilotage du Livre Blanc de l’ancien président Macky Sall, le défunt avait envoyé un message indiquant que "son téléphone portable était cloné" et qu'il retournera à "Dakar sous surveillance".



« Chers collègues, je suis au regret de vous dire que mon téléphone est cloné. Merci de ne pas m'envoyer de messages ni d'appeler. Je suis actuellement à Paris et je rentre à Dakar sous surveillance », avait-t-il envoyé dans le groupe.



Selon L’Observateur qui a révélé le contenu du message dans sa parution de ce mardi, « malgré les multiples tentatives de ses anciens collègues, qui avaient partagé les arcanes du pouvoir sous le régime de Macky Sall, leurs efforts pour obtenir des précisions, ont été vains ».



« Même lorsqu'il commença à utiliser un autre numéro, connu de très peu de personnes, Moustapha Bâ restait enveloppé d'une aura de mystère », avance le journal. « Ce n'est vraiment rien de grave », a-t-il répondu face à l'insistance d'un ministre.



Pourtant, lors d'une conversation anodine au sein du comité, il avait rassuré ses amis que sa tension était devenue stable depuis qu'il a quitté le pouvoir. "Depuis que je ne suis plus au gouvernement, mon médecin m'a dit que ma tension est redevenue à la normale. Là, je suis en super forme", avait-il confié.