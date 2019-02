Le gendarme qui avait fait irruption chez la mère de Sonko condamné par le Tribunal régional

Le gendarme qui avait fait irruption chez la maman de Ousmane Sonko à Ziguinchor pour, disait-il, réclamer des fiches de parrainage, a été jugé et condamné par le Tribunal régional de Ziguinchor à trois de prison avec sursis, pour abus de pouvoir et voie de faits.

Selon Ousmane Sonko, ce verdict prouve que malgré "l'agenouillement de la justice", il y a des dizaines et des dizaines de magistrats qui font correctement leur travail. Sonko de révéler que les autorités étatiques ont exercé d'énormes pressions pour obliger le juge à se déclarer incompétent. Mais ce dernier a préféré garder son indépendance et dire le droit".