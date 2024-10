Le gouvernement répond à Macky Sall : "A défaut de se taire, il devrait présenter ses excuses"

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, a rejeté le 14 octobre dernier, en bloc les conclusions de l'audit des finances publiques mené par le gouvernement d’Ousmane Sonko. "J’ai quitté un pays où les indicateurs étaient au vert", a affirmé M. Sall lors d'une interview accordée à Bloomberg TV. Réagissant à cette réplique de l'ancien chef de l'Etat, le gouvernement, à travers son porte-parole, Mamadou Moustapha Ndieck Sarré, renvoie la balle à la tête de liste de la coalition " Takku-Wallu" pour les élections législatives du 17 novembre prochain. "Il devrait se taire ou même présenter ses excuses au peuple sénégalais pour son bilan sombre", a soutenu M. Sarré.



"Nous avons entendu l’ancien président de la République dire que tous les indicateurs étaient au vert. Contrairement à ça, ce que nous avons remarqué, nous autres autorités actuelles de ce pays, ce sont des indicateurs rouges : : les indicateurs financiers sont au rouge, les indicateurs politiques sont au rouge et au rouge de sang", a pesté l'invité de Rfm matin de ce 17 octobre 2024.



Avant de renchérir, "le président Macky Sall a laissé une situation au plus de 80 jeunes ont été assassinés dans ce pays là. Il en est le seul et l'unique responsable. Il a voulu rester au pouvoir, et voila pourquoi il nous a mené à cette situation là".



M. Sarré de conclure en demandant à Macky Sall de "se taire à défaut de présenter ses excuses". Il a eu l'audace de parler et surtout de s'adresser aux Sénégalais, la seule attitude qu'il devait avoir à défaut de se taire c'est de présenter des excuses au peuple sénégalais", a-t-il conclu.