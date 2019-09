Le journaliste Adama Gaye n'a aucun soucis de santé, selon son avocat

La presse a relaté ces derniers jours des informations concernant l’état de santé du journaliste Adama Gaye. Selon certains médias, son taux de glycémie aurait atteint un niveau inquiétant. Faux, révèle son avocat, ce mercredi, Me Seydou Diagne. "J'ai vu Adama Gaye hier, et il se porte comme charme, il n'a aucun soucis de santé ni lorsqu'il entrait en prison, ni à l'intérieur. Et il nous a même demandé d'en informer à ses proches », rassure la robe noire.



Le journaliste Adama Gaye en détention depuis fin juillet à Rebeuss va faire face au Doyen des juges Samba Sall ce mercredi 04 septembre. Ces avocats qui ont introduit une demande de liberté provisoire restent confiants sur la suite à donner à leur requête.



« Nous avons déposé une liberté provisoire depuis une semaine et aujourd’hui après l’audition le doyen des juges ou le procureur vont apprécier par rapport au dossier . Nous pensons qu’il va bientôt sortir», se confie l'invité de Rfm, Me Diagne.