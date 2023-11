Le journaliste de Walfadjri, Pape Sané face au doyen des juges ce mardi

Le journaliste-chroniqueur de la télévision «Walfadjri», Pape Sané poursuivi pour "diffusion de fausses nouvelles" sera présenté ce mardi 21 novembre au Doyen des juges après deux retours de parquet.



L’arrestation de Pape Sané survenu le 13 novembre dernier juste après l’émission «Kepaar gui», a fait réagir la Coordination des associations de presse (Cap), qui a exprimé sa tristesse face à la recrudescence des arrestations et interpellations de journalistes, techniciens et acteurs des médias.



La Cap estime que les autorités judiciaires ne devraient plus procéder à des arrestations à la sortie des lieux de travail de la presse, car cela crée une situation très embarrassante. La Cap invite le gouvernement à s’adresser au Cored s’il a des reproches à formuler à l’encontre d’un professionnel des médias dans l’exercice de ses fonctions.