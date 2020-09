Le mercato de l’Inter Milan dénote une grande ambition

L’Inter Milan est de retour au premier plan en Italie. Avec Antonio Conte aux manettes, les Milanais ont sorti une excellente saison2019/2020 malgré les spécificités liées à l’arrêt temporaire de la saison et le coronavirus. En effet, les Nerazzurri ont terminé à la deuxième place de la Serie A et ont longtemps lutté, quasi jusqu’au bout, pour le titre. Finalement, malgré une saison bien loin des espérances, la Juventus a remporté le Calcio sans briller. En revanche, le titre n’a pas sauvé la tête de Maurizio Sarri, renvoyé de la Juve après une élimination prématurée en LDC en huitième de finale face à l’Olympique Lyonnais . Cette nouvelle saison 2020-2021 promet donc d’être très intéressante à suivre en Italie. La Juve, dorénavant entraînée par Andrea Pirlo, va devoir installer, à nouveau, un jeu dominateur de l’autre côté des Alpes. Les attentes sont nombreuses, que ce soit chez les observateurs, les joueurs mais surtout les supporters, ainsi que les espérances aussi.







Côté Milanais, les ambitions sont également très nombreuses. Avec les recrutements de la saison passée : Romelu Lukaku (60 millions), Christian Eriksen (libre de tout contrat en janvier) ou encore Matteo Politano (21,10 millions), l’Inter s’est construit un effectif solide pour jouer le podium. Mais cet été, les dirigeants sont passés à la vitesse supérieure en levant l’option d’achat de Nicolo Barella (20 millions), Stefano Sensi (20 millions), Alexander Kolarov (1,5 millions) ou aussi Alexis Sanchez, arrivé libre de tout contrat. Conte a aussi enregistré la signature d’Achraf Hakimi, prêté pendant deux ans à Dortmund par le Real Madrid. Le latéral marocain, qui ira à merveille dans le 3-5-2 de l’entraîneur italien en tant que piston droit, a coûté très cher aux dirigeants : 40 millions d’euros. Les Milanais ont donc énormément d’ambitions et apparaissent, aujourd’hui, comme les deuxièmes favoris au titre derrière la Juventus. Les deux équipes sont loin devant leurs concurrents comme le montre le site de paris sportifs Bwin . La cote de la Juve pour soulever le titre le 2 juin prochain est fixée à 1,90 contre 2,85 pour l’Inter Milan. Les autres prétendants ont des cotes bien au-dessus des deux mastodontes italiens puisque Naples est le premier outsider (10,00) puis l’Atalanta (15,00) et le Milan AC (15,00). D’ici la fin du mercato, l’Inter Milan pourrait encore saisir quelques opportunités sur le mercato, que ce soit en vue de la Serie A mais aussi de la Ligue Des Champions. Contrairement à la saison précédente, où ils ont fini 3èmes pour basculer en Europa League, les pensionnaires de Giuseppe Meazza visent désormais une belle place dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Dorénavant, la vérité du terrain doit prendre le dessus sur celle des chiffres.