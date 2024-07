Le ministre du Travail Yankhoba Diémé met en demeure l'hypermarché "Exclusive"

Le ministre du Travail, de l'Emploi e et des Relations avec les institutions a entamé une tournée nationale pour visiter certaines entreprises et voir si elles respeсtent la législation.



Hier-mardi, Yankoba Diemé, accompagné de l'Inspecteur du travail, a effectué une descente à l'hypermarché "Exclusive" situé sur la Vdn.



«Nous sommes là pour la préservation de l'outil de travail; pour voir le cadre juridique réglementaire et protéger les employés dans leur droit, dans leur dignité. L'inspection du travail avait fait 11 observations qui devraient être respectées scrupuleuse- ment. Force est de noter qu'il y a des efforts. Aujourd'hui, sur les contrats, l'entreprise a régularisé une cinquantaine de personnes. N'empêche, elle fait des contrats de prestations de service, ce qui doit cesser immédiatement », a martelé Yankhoba Diémé dans les colonnes de Libération.



«Il y a aussi un point lié à l'élection du délégué du personnel. Le syndicat est un droit fonda- mental. Nous avons instruit l'inspection du travail pour *que les élections se tiennent le 6 juillet et elles vont se tenir. Je vous le garantis», a-t-il dit.



«Il y a une recommandation qui ne peut pas attendre. Je leur donne un délai de 10 jours pour les contrats d'expatriés. Sur 300 agents, il y a 40 expatriés. Or, c'est le ministère du Travail qui valide tout contrat d'expatrié. C'est une obligation. Je veux recevoir sur ma table les contrats dans les 10 prochains jours », a fait valoir Yankhoba Diémé.