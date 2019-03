Le pape François refuse la démission du cardinal Barbarin

Au lendemain de l'audience privée du cardinal Barbarin au Vatican, on a appris ce mardi 19 mars la teneur de la rencontre avec le pape François. «Lundi matin, j'ai remis ma mission entre les mains du Saint-Père. En invoquant la présomption d'innocence, il n'a pas voulu accepter cette démission», a dans un premier temps annoncé Philippe Barbarin par communiqué , en précisant qu'il se mettrait «quelque temps » en retrait au diocèse de Lyon. Le cardinal Barbarin avait été condamné le 7 mars à six mois de prison avec sursis par la justice française pour non-dénonciation d'atteintes sexuelles d'un prêtre. La réaction du Saint-Siège est sobre, à l’image de sa communication dans cette affaire Barbarin, rapporte notre correspondant au Vatican, Eric Senanque. Répondant à quelques journalistes, le porte-parole du Vatican, Alessandro Gisotti, a confirmé que le pape François n’avait pas accepté la démission du Primat des Gaules, et laissé l’archevêque de Lyon face à ses responsabilités : «Conscient, cependant, des difficultés que connaît actuellement l’archidiocèse, le Saint-Père a laissé le cardinal Barbarin libre de prendre la décision la plus appropriée pour son diocèse. Le cardinal Barbarin a donc décidé de se mettre en retrait pour quelque temps et de demander au père Yves Baumgarten, vicaire général, de prendre la conduite du diocèse.» «Le Saint-Siège tient à redire sa proximité avec les victimes d’abus, avec les fidèles de l’archidiocèse de Lyon et avec toute l’Église de France qui vivent des heures douloureuses», a également précisé Alessandro Gisotti. Dans cette affaire Barbarin, le pape François aura toujours fait preuve d’une extrême prudence, et le Saint-Siège a préféré laisser parler l’archevêque. En évoquant la présomption d’innocence du cardinal Barbarin, le pape prend le risque d’être impopulaire et de rendre floue sa politique de « tolérance zéro » concernant les affaires d’abus sexuels dans l’Eglise, mais montre sa confiance dans la justice laïque.



Un scénario qui surprend



Le président de la Conférence des évêques, Mgr Georges Pontier, s'est montré surpris : «Je suis étonné, je ne m'attendais pas à ce scénario qui est intermédiaire entre les deux scénarios prévisibles, à savoir l'acceptation de sa démission par le pape ou son refus », a-t-il confié à l'Agence France-Presse. Une situation qu'il analyse comme un « conflit entre deux exigences » : celle de «respecter le cheminement de la justice» et celle de «se préoccuper du bien du diocèse de Lyon». L'association La Parole libérée, qui regroupe les victimes du père Bernard Preynat, a vivement réagi sur ce refus du pape et dit qu'il s'agissait de « l'erreur de trop». « Cela me paraissait improbable, que [le Pape] puisse faire une telle erreur. C'est incroyable », estime François Devaux, son cofondateur. En 2016, le cardinal Barbarin avait déjà proposé sa démission au pape qui l'avait écartée en attendant une décision de justice, toujours concernant cette affaire de pédophilie du père Bernard Preynat.