Le préfet de Dakar dit niet à la commémoration de l'an 7 de la mort de Mamadou Diop

Les amis et sympathisants de l'étudiant Mamadou Diop, tué lors des violences pré-électorales de 2012 contre une troisième candidature de Wade ont déposé une autorisation lundi à la préfecture de Dakar pour la commémoration de l'an 7 de sa mort à la Place de la Nation.



Mais, leur demande enregistrée sous "le numéro 0335" n'a pas eu une réponse favorable. Le préfet a appelé les jeunes pour qu'ils viennent reprendre leur dossier, car il n'est pas dans les dispositions pour autoriser ce rassemblement.



Ce rassemblement était prévu le 31 janvier à partir de 16h00 à la Place de la Nation. Il a pour but de "commémorer la mort de Mamadou Diop, de toutes les victimes de la révolution citoyenne du 23 juin 2011 au 25 mars 2012. Mais aussi, sensibiliser les populations pour une présidentielle transparente, démocratique et pacifique", selon les organisateurs.