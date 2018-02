Le retour des talibés dans les rues au Sénégal et les conditions de détention de l'Imam Ndao, décriés par Amnesty

"Les Conditions carcérales et morts en détention

Le problème de la surpopulation carcérale persiste et les conditions de vie dans

les établissements pénitentiaires étaient toujours très éprouvantes. Au moins

quatre personnes sont mortes en détention ; deux d’entre elles se seraient

pendues.

Des dizaines d’autres étaient maintenues en détention pour de longues

périodes dans l’attente de leur procès pour des accusations liées au terrorisme.

Le procès de l’imam Alioune Badara Ndao s’est ouvert le 27 décembre, alors



que cet homme avait déjà passé plus de deux ans en détention pour plusieurs

chefs d’inculpation, notamment « actes de terrorisme » et « apologie du

terrorisme ». Il n’a pas pu bénéficier du traitement médical dont il avait besoin

en dépit de la détérioration de son état de santé.



Droits des enfants

En juillet, Human Rights Watch a signalé que sur les 1500 enfants arrachés à la

rue entre juillet 2016 et mars 2017, plus d’un millier étaient retournés dans

leur internat coranique traditionnel. Ils en avaient été retirés dans le cadre

d’une initiative gouvernementale de 2016 destinée à les protéger de la

mendicité forcée et d’autres mauvais traitements infligés par les maîtres

coraniques. La plupart de ces établissements n’ont fait l’objet d’aucun contrôle

officiel et de nombreux enfants ont été renvoyés de force dans la rue pour y

mendier. Très peu d’enquêtes ou de poursuites visant les auteurs de ces

agissements ont été ouvertes."





Tiré du rapport Amnesty International 2017-2018