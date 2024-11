Législative 2024 : Pastef en tête dans le département de Mbour, avec plus de 95.000 voix

Le parti Pastef Les Patriotes est sorti vainqueur des élections législatives dans le département de Mbour avec plus de 95.000 voix.



Sur les 163.057 suffrages valablement exprimés, Pastef a obtenu 95.401 voix, selon les résultats affichés par la Commission départementale de recensement des votes, rapporte l’APS.



La coalition Takku-Wallu arrive en deuxième position, avec 18.034 voix, suivie de la coalition La Marche des territoires/ And Nawlé qui a engrangé 16.144 voix.



Les coalitions Jamm ak Njarin et Samm Sa Kaddu totalisent respectivement 8.398 voix et 4.852 voix.

La commission départementale de recensement des votes a précisé toutefois que les résultats des communes de Popenguine, Somone et une partie de Saly n’ont pas été intégrés dans ces chiffres.



Sur les 351 023 inscrits dans le département de Mbour, 164.124 ont voté, dimanche. Quelque 1.067 bulletins nuls ont été dénombrés.