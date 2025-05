Levée de l’immunité parlementaire de Ndeye Saly Diop Dieng : l’Assemblée donne son feu vert à la justice

Comme Moustapha Diop, Ndeye Saly Diop Dieng perd son immunité parlementaire. L’Assemblée nationale a voté ce vendredi en faveur de la levée de l’immunité de l’ancienne ministre de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, à la suite d’une saisine du ministre de la Justice via le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar.



Sur 165 députés, 132 ont pris part au vote, dont 18 par délégation. Au final, 118 ont voté pour, 14 contre, et aucune abstention. L’Assemblée a donc adopté la résolution de la Commission Ad hoc, permettant à la justice de poursuivre la procédure.