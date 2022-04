Législatives 2022 : Idrissa Seck collecte 30.000 signatures à Thiès pour Macky Sall

Idrissa Seck aurait bien appris de sa défaite à Thiès (70 kilomètres de Dakar) lors des locales dernières. Décidé à ne plus revivre ce coup dur, il a décidé de travailler dès à présent, avec ses troupes, sur les législatives prochaines. En effet, le leader de Rewmi a collecté, en une semaine, un premier lot de 30.000 parrains pour BBBY.



L’As qui donne l’information, renseigne que c’est As Babacar Guèye, son chef de cabinet au Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) qui a procédé à la remise des parrainages à Mimi Touré, au nom du délégué régional Idrissa Seck.



Après avoir félicité Idrissa Seck et tous les responsables de Bby et la grande majorité présidentielle, la coordinatrice nationale du Parrainage de Bby s’est réjouie de la qualité de la collecte ainsi que du nombre important de parrains déposé comme premier lot.



« L’opération de parrainage doit être aussi un prétexte pour faire connaître les réalisations du président de la République aux populations », a souligné Aminata Touré.