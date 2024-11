Législatives 2024 : bilan à la mi-journée de la MOE-COSCE

La Mission d’Observation Électorale du Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (MOE-COSCE) a présenté, à la mi-journée, un bilan du scrutin. Dans un communiqué conjoint, l’entité a partagé les constats suivants, basés sur les données recueillies par les observateurs déployés dans les bureaux de vote à travers les 46 départements du pays.



Présence des membres du Bureau de Vote

Concernant la présence des membres des bureaux de vote, le MOE-COSCE a relevé les observations suivantes :



Accès des observateurs : Les observateurs de la MOE-COSCE ont pu accéder à la totalité des bureaux de vote.

Présence du président du bureau de vote : Le président était présent dans 99 % des bureaux lors du démarrage des scrutins.

Présence des trois membres permanents : Ces membres, nommés par l’autorité administrative, étaient présents dans 93 % des bureaux de vote.



Présence des femmes : Dans 31 % des bureaux de vote, aucune femme ne faisait partie des membres permanents du bureau. De plus, dans 43 % des cas, aucune femme ne figurait parmi les représentants des listes de candidats.

Présence des contrôleurs de la CENA : Ces derniers étaient présents dans 99 % des bureaux de vote.



Présence des représentants des listes de candidats : Au moins un représentant était présent dans 94 % des bureaux de vote.

Présence des Forces de Défense et de Sécurité

Le MOE-COSCE a également constaté que les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) étaient présentes dans 96 % des lieux de vote. Cependant, l’entité a relevé que 3 % des bureaux de vote n’étaient pas accessibles aux personnes handicapées.



Procédures d’ouverture des bureaux de vote

Concernant l’ouverture des bureaux de vote, le MOE-COSCE a fait les observations suivantes : Respect de l’heure d’ouverture. Le vote a commencé à l’heure dans 50 % des bureaux de vote. Cependant, 99 % des bureaux ont ouvert avant 10 h.



Retards observés à Dakar : Un léger retard a été particulièrement constaté dans la région de Dakar, où 60 % des bureaux ont ouvert entre 8 h 16 et 10 h.



Disponibilité du matériel électoral

Le MOE-COSCE a également relevé que la disponibilité du matériel et des documents électoraux était assurée dans 99 % des bureaux de vote.



Urnes : Dans 99 % des bureaux, l’urne a été constatée vide et scellée devant les électeurs, avec l’apposition de 4 bracelets.

Installation de l’isoloir : Dans 99 % des bureaux, l’isoloir a été installé de manière à garantir le secret du vote.

Recommandations



À l’issue de son bilan, le MOE-COSCE a formulé plusieurs recommandations.



Mobilisation des électeurs : Le COSCE invite les électeurs à exercer massivement leur droit de vote.

Comportement responsable des parties prenantes : L’entité exhorte les acteurs politiques, les représentants des partis et toutes les parties prenantes à adopter un comportement responsable afin de préserver un environnement apaisé tout au long du processus électoral.