Législatives en France: participation en nette hausse à 25,90% à 12h

■ Le taux de participation aux élections législatives était en nette hausse dimanche à 12h en France métropolitaine, à 25,90%, contre 18,43% lors du scrutin de 2022 à la même heure, a indiqué le ministère de l'Intérieur.



■ Le 9 juin dernier, à l'issue du scrutin des élections européennes marqué par la victoire du Rassemblement national avec 31,4% des voix, Emmanuel Macron a annoncé, à la surprise générale, la dissolution l'Assemblée nationale, en application de l'article 12 de la Constitution. Des élections législatives anticipées se tiendront donc ce dimanche 30 juin et le 7 juillet.



■ Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection se déroule parallèlement dans 577 circonscriptions. Les deux candidats arrivés en tête au premier tour sont qualifiés pour le second. Il est possible que trois, voire quatre candidats accèdent au second tour en fonction des scores et de la participation. Il faut qu'un groupe politique décroche 289 sièges pour obtenir la majorité absolue



■ Pour ces élections, trois principaux blocs politiques se démarquent. Le parti présidentiel et ses alliés concourent sous la bannière Ensemble. Les partis de gauche se sont rassemblés au sein du Nouveau Front populaire. Et à l'extrême-droite, le Rassemblement national espère surfer sur sa victoire aux européennes. De son côté, le parti de droite Les Républicains se déchire sur un accord passé entre son président Éric Ciotti et le RN.



10h05: La participation en nette hausse à 25,90% à 12h (10h TU)



Le taux de participation aux élections législatives était en nette hausse dimanche à 12h en France métropolitaine, à 25,90%, contre 18,43% lors du scrutin de 2022 à la même heure, a indiqué le ministère de l'Intérieur. En 1997, lors des dernières législatives anticipées, il était à midi de 22,74%. Le séisme de la dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin, et les enjeux du scrutin, qui pourrait ouvrir la voie à l'accession de l'extrême droite au pouvoir, semblent encore davantage mobiliser les Français.



9h15 : La diplomatie française sous la cohabitation, un point d'achoppement ?



Les législatives françaises des 30 juin et 7 juillet se rapprochent, et la perspective d'une cohabitation reste une hypothèse sérieuse. Les précédentes ont débouché sur des représentations à deux têtes dans le concert des nations, car le président tient parfois à son « domaine réservé », tandis que d'autres le conçoivent comme étant « partagé ». La pratique a apporté un relatif équilibre, la théorie ne disant pas tout.