Legislatives2022 - Malmené au Scrutin Majoritaire, BBY se replie pour s'accrocher au Proportionnel

Les résultats provisoires proclamés dans toute la journée d'hier lundi, dans la majeure partie des départements ne sont pas favorables à la coalition au pouvoir. Dans la soirée, après une attente assez longue et tendue, les deux grandes coalitions (BBY et Yewwi) se sont finalement partagées les 8 députés des départements de Mbour et Thiès. La petite côte a résisté à une remontada de l’opposition. Tandis que dans la Cité du rail, les électeurs ont confirmé la dynamique des Locales de janvier dernier et semblent avoir définitivement tourné le dos à Idrissa Seck et à la coalition au pouvoir.Selon une estimation issue des résultats jusqu'ici, la coalition Benno Bokk Yakaar se retrouve avec un total de 29 départements gagnés, dont quelques grandes villes comme Kolda, Mbour, Kaolack, en plus de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, pour un nombre de 57 sièges.L'inter-coalition Yewwi-Wallu a, quant à elle, quasiment raflé toutes les grandes villes qui concentrent l'essentiel de l'électorat. Dans la région de Dakar, ils ont remporté tous les départements sans exception (Dakar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye et Keur Massar) et pris tous les 18 députés. A Thiès, ils ont remporté deux des trois départements (Thiès et Tivaouane) et pris 6 des 10 députés. A Diourbel, ils ont remporté deux des trois département (Mbacké et Bambey) et pris 7 des 9 députés. L'inter-coalition Yaw-Wallu a également renversé la tendance dans le département de Saint-Louis, raflé les 5 députés de la région de Ziguinchor. Le cumul des 17 départements gagnés par l'inter-coalition Yewwi-Wallu en plus de l'Afrique australe, l'Afrique d Nord, l'Asie Moyen-Orient, Europe Oust-Centre-Nord, Europe du Sud, leur offre au moins 55 sièges sur la liste majoritaire.Toutes choses qui font que la coalition au pouvoir opère un repli stratégique depuis lundi pour s'accrocher désormais à la liste proportionnelle. Dans un nouveau point de presse nocturne, la tête de liste nationale, Mimi Touré, qui a dû retirer les départements de Goudomp et l'Afrique du Nord de son décompte de la veille (nuit de dimanche à lundi), a opéré un repli stratégique dans sa communication."Nous sommes confiants de notre victoire. Nous récusons toute possibilité de cohabitation déclarée par une certaine opposition. Et nous tenons à rassurer nos militants que nous restons majoritaires à l'issue de ce scrutin. Malgré, il faut le reconnaître, une avancée de l'opposition", affirme-t-elle.Le mot est lâché, ! L'avancée significative de l'opposition est pour la première fois reconnue par la coalition au pouvoir. Benno Bokk Yakaar qui s'était retrouvé avec 125 députés en 2017 avec un pourcentage au niveau national de seulement 49,42%, avait beaucoup plus profité de ses victoires dans plusieurs départements qui ne sont désormais plus sous leur contrôle. En guise de comparaison, la différence est frappante. En 2017, la coalition au pouvoir avait remporté 95 députés au Scrutin Majoritaire et 30 députés au Scrutin proportionnel. Soit un gap de 38 députés, si les résultats provisoires affichés se confirment.La première coalition de l'opposition à l'époque, Wattu Sénégal de Wade, avait seulement obtenu 09 députés sur le Scrutin Majoritaire et 10 sur la Proportionnelle.Les chiffres de l’élection des députés à l’Assemblée nationale de 2017 s’établissaient comme suit :- électeurs inscrits : 6.219.446- votants : 3.337.494- bulletins nuls : 27.059- suffrages exprimés : 3.310.435- quotient national : 55.174- taux de participation : 53,66%Dans les grands centres urbains, l'inter-coalition YAW-Wallu a quasiment fait une razzia entre Dakar, Diourbel et Thiès qui concentrent l'essentiel de l'électorat national.A Mbacké, l'écart entre l'inter-coalition YAW-Wallu et BBY est deA Pikine; l'écart est également important (de différence en faveur de YAW-Wallu). A Keur Massar, YAW-Wallu prend un avantage de. A Guédiawaye, YAW-Wallu a obtenu un avantage de. A Rufisque, l'écart est deentre YAW-Wallu et BBY.Dans la région de Ziguinchor 92 826 voix pour YAW-Wallu contre 39 043 voix pour la coalition au pouvoir. Soit un écart deA Louga, même si Benno Book Yakaar a remporté deux des trois départements (Louga et Linguère), le cumul des voix dans les trois départements ne donne pas un large avantage à la coalition du pouvoir dans la région. BBY se retrouve avec 105 877 et YAW-Wallu comptabilise 95 476. Soit un écart de 10 401 pour BBY.A Kaolack, c'est à peu près les mêmes tendances...favorables au camp du régime en place.Dans la région de Saint-Louis, même si BBY a perdu le département, il s'est bien rattrapé à Dagana et Podor avec 165 076 voix récoltées contre 77 344 pour l'inter-coalition YAW-Wallu. Soit un avantage de 87 732 voix. En attendant les résultats de la région de Matam totalement acquise à BBY. Et c'est justement sur ces bastions que la coalition Benno Bokk Yakaar veut s'accrocher pour renverser les tendances sur la liste proportionnelle. "A Dakar, les gens ne sont pas sortis voter. Tandis qu'à Matam, Podor et autres, les gens sont sortis voter en masse", a déclaré Me El Haj Diouf, membre de BBY, sur la Sen TV lundi soir.Mais c'est sans compter sur l'inter-coalition YAW-Wallu, qui réclame au moins 28 députés sur la liste proportionnelle, selon leur mandataire Déthié Fall, en conférence de presse lundi.