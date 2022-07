Legislatives2022 : Me Abdoulaye Wade a voté au Point E devant ses militants dont certains en larmes

L'ancien président sénégalais et tête de liste nationale de la coalition d'opposition Wallu Sénégal, Me Abdoulaye Wade, accompagné d'une forte délégation, a accompli son droit civique ce dimanche, au Point E (Dakar). Le Pape du Sopi, vêtu d'un grand boubou bleu assorti d'un masque, n'a pas fait de déclaration après son vote au centre Falidou Mbacké. Il est rentré directement dans sa voiture blanche pour retourner chez lui.



Me Abdoulaye Wade a été accueilli par une foule immense. Au sortir de son bureau de vote, certains de ses militants ont versé de chaudes larmes.



Un nombre pléthorique de journalistes et de cameramen a été aussi constaté sur les lieux. Ce, pour recueillir ses premiers mots mais en vain. Un dispositif sécuritaire a été mis en place par le préfet de Dakar pour assurer la sécurité du vieux.



Quelques 7 millions électeurs votent ce dimanche dans toute l’étendue du territoire sénégalais et à l’étranger pour élire les 165 députés du pays. Ils seront répartis dans 15.196 bureaux de vote, soit 1.109 de plus qu’en 2017. Les bureaux de vote sont répartis dans 6.641 lieux de vote, soit 249 de plus qu’en 2017.