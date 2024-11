Législatives2024-Seydi Gassama : "Votez et exhortez vos proches à aller voter"

Les élections législatives anticipées de ce 17 novembre 2024 sont marquées par une très faible affluence. Sur toute l'étendue du territoire national, le taux de participation à moins de 4 heures de la fermeture des bureaux de vote, est entre 10 et 15%. Suite à cette situation inquiétante, Seydi Gassama, directeur exécutif de la section d'Amnesty International au Sénégal, appelle les Sénégalais à sortir voter: "Sortez et exhortez vos proches à aller voter", a-t-il écrit sur X.



"Très faible affluence dans les centres de vote des HLM - Dakar. On voit peu de jeunes. Le vote est un devoir civique. Votez et exhortez vos proches à aller voter", a lancé M. Gassama.