Législatives2024: le mandataire de Me Moussa Diop sera auditionné la semaine prochaine à la SU

Me Moussa Sarr a été auditionné jeudi 10 octobre 2024 à la sûreté urbaine de Dakar suite à la plainte qu'il a déposée contre le mandataire de son parti "And Gor Jotna'' Boubacar Camara. Ce dernier y sera attendu à son tour en début de semaine prochaine.



Pour rappel, dimanche 29 septembre 2024, le leader du parti, Me Moussa Diop, a fait une déclaration dénonçant le comportement de son mandataire, Boubacar Camara chargé de déposer les listes électorales complètes du parti. Ce dernier aurait confisqué des documents originaux, mettant ainsi en péril la candidature de AG/JOTNA.