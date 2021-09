Les USA vont faire don de 500 millions de doses de vaccin supplémentaires aux pays en développement

Les États-Unis vont acheter et distribuer aux pays en développement 500 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer contre le Covid-19, portant à plus de 1,1 milliard au total le nombre de doses que Washington a promis de donner, ont indiqué ce mercredi 22 septembre de hauts responsables de l'administration américaine, rapporte RFI.



Le président Joe Biden veut par ailleurs fixer «un objectif ambitieux», à savoir que chaque pays, y compris les plus pauvres, «atteigne 70% de vaccinations» d'ici un an, au cours d'un sommet virtuel qu'il présidera dans la journée, ont précisé ces sources.