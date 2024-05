Les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne prendront fin en novembre 2024

Contrairement aux rumeurs circulant depuis quelques jours, les accords de pêche durables entre le Sénégal et l'Union européenne ne prendront fin qu'en novembre 2024, a clarifié Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal. Ces rumeurs ont été alimentées ces derniers jours par la publication de vidéos devenues virales montrant des prises de pêche fructueuse.



M. Pisani a souligné que l'accord de pêche durable entre le Sénégal et l'UE est transparent et public. "L’accord de pêche durable est transparent et public. Cet accord est encadré par des scientifiques européens et sénégalais, il y a des comités scientifiques qui font l’évaluation des ressources qui sont disponibles sachant que les bateaux européens ne sont autorisés qu’à pêcher les stocks qui sont excédentaires. Ils ne pêchent que deux types de poissons le thon et le merlu noir qui sont des poissons que les pêcheurs sénégalais ne pêchent pas.", a-t-il expliqué.



En termes de quantité, Jean-Marc Pisani a informé que "les pêcheurs européens pêchent seulement 3 000 tonnes par an, sur un quota autorisé de 10 000 tonnes, représentant moins de 1 % de la pêche totale au Sénégal. En échange de cet accord, l'UE verse une redevance annuelle de près de 1,7 million d'euros à l'État sénégalais, en plus de soutenir la politique sectorielle de la pêche avec une coopération de 900 000 euros par an."



Celui-ci a ajouté qu'il est important de souligner que ces accords de partenariat de pêche durable visent à protéger les ressources marines et à éviter une exploitation excessive. De plus, ces accords bénéficient à l'économie sénégalaise, car la plupart des prises sont transformées sur place par les usines locales.



"Les accords de pêche sont toujours en application jusqu’en novembre 2024 et naturellement, nous sommes disposés à dialoguer avec le nouveau gouvernement ", a indiqué l'ambassadeur de l'UE, lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi à Dakar, en prélude à la Journée de l'Europe célébrée chaque 9 mai.



Pour rappel, depuis la signature du protocole en 2020, les médias européens et sénégalais accusent les navires européens de surpêcher les espèces que ciblent les pêcheurs artisans sénégalais et les poussant par conséquent au chômage et à l’immigration illégale. L’accord UE-Sénégal est un accord essentiellement thonier et les quotas des principales espèces commerciales de thon sont alloués par la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA).