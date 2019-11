"Les hommes réputés plus drôles que les femmes", selon une étude

Ils ont examiné les résultats de diverses études dans lesquelles on demandait aux gens d'évaluer l'humour des hommes et des femmes - sans connaître leur sexe au préalable.



Les chercheurs ont constaté que 63 % des hommes étaient plus drôles que les femmes en moyenne.



L'étude a porté sur des gens ordinaires plutôt que sur des comédiens professionnels, mais Marina Bye, la moitié du duo comique Frères et sœurs, estime que l'étude est "inutile".