RDC: huit militaires condamnés à mort pour «lâcheté» et «fuite devant l'ennemi»

Huit militaires congolais, dont cinq officiers, ont été condamnés à mort pour « lâcheté » et « fuite devant l'ennemi », ce vendredi 3 mai par un tribunal militaire à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où la rébellion du M23 progresse.



L'accusation avait requis la peine de mort contre les onze militaires jugés dans la même affaire, mais le tribunal a acquitté trois soldats du rang, considérant que les faits retenus contre eux étaient « non établis ». Ce sont les premières condamnations à mort prononcées en RDC depuis la levée du moratoire sur la peine capitale en février dernier.