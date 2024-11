Les médecins en spécialisation annoncent une nouvelle demande de marche et lancent un appel à la satisfaction des revendications

Les médecins en Spécialisation des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) ont exprimé leur mécontentement après l’interdiction de leur marche. Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, ils ont annoncé leur intention de déposer une nouvelle demande d’autorisation pour une marche, tout en affirmant qu’ils manifesteront, avec ou sans autorisation, pour exiger la satisfaction de leurs revendications.



« Nous fustigeons l’attitude du ministère de l’Intérieur et du Préfet pour avoir refusé notre marche pour des motifs que nous jugeons insuffisants. Nous sommes cependant responsables et conciliants, c’est dans ce cadre que nous avons décidé de reporter notre marche de refaire une autre demande de marche sur laquelle nous allons prendre en compte tous les motifs qui ont été avancés par le ministre de l’Intérieur pour interdire cette marche », a déclaré Dr Abdel Aziz Atteib Fall, président de l’AIAIHS et membre de l’Intersyndicale des spécialistes en formation (ISF).



Il a cependant averti : « Cette marche va prendre en compte tous ces points, mais nous les prévenons pour leur dire que la marche est un droit qui est acquis et c’est dans ce sens que cette deuxième demande est non négociable. Nous allons marcher qu’il l’accepte ou non ».



Concernant la récente circulaire du ministère de la Santé, les internes l’ont catégoriquement rejetée, estimant qu’elle ne répond pas à leurs attentes.



« Nous prenons acte des pas qui ont été effectués par le ministère de la Santé et de l’Action sociale des pas que nous jugeons mimines et des pas qui ne sont pas encore définitifs. Cette circulaire constitue plutôt une déclaration d’intention que quelque chose de définitive », a fustigé Dr Fall.



Il a exhorté les autorités à un suivi rigoureux des décisions prises tout en rappelant que la revalorisation des indemnités de garde n’est qu’un aspect mineur de leurs revendications.



« Nous l’appelons à faire le suivi effectif et ferme de ces décisions qui ont été prises. Nous voudrions attirer l’attention de toute l’opinion que cette circulaire ou cette revalorisation des indemnités de garde n’est pas un objectif principal de notre combat », a-t-il précisé.



Les internes et anciens internes maintiennent leur mobilisation et interpellent les autorités pour une réponse rapide et satisfaisante à leurs revendications.