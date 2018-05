Les médecins en spécialisation menacent de paralyser le système

Les problèmes de paiement de bourses ne se limitent pas seulement chez les étudiants des différentes universités du Sénégal, les médecins spécialistes, eux aussi, n'ont pas perçu leurs bourses. Très en verve, ils ont prévu d’organiser une série de marches, de sit-in et un arrêt de travail si les autorités ne régissent pas.



Selon ces médecins spécialistes, la bourse s’élevait à 150.000 F Cfa, et le Président Macky Sall avait décidé d’augmenter cette allocution en le portant en 300.000 F Cfa. Mais, pestent-ils, cette décision tarde à être matérialisée par les deux ministères.



«Le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat et son collègue de la Santé et de l’Action Sociale se renvoient la balle. Et au milieu de ce jeu, se trouvent les médecins en spécialisation qui se considèrent comme des victimes du cafouillage entre les deux institutions », a déclaré le président du Comes.



Dr Abdoulaye Kane d’informer que : «depuis avril 2017, aucun médecin en spécialisation n’a perçu un seul franc de cette bourse. Ces fonds constituent la seule ressource financière permettant aux médecins d’assurer leur service».



Ces médecins spécialistes ont renseigné qu'en 2017, ils étaient plus de 1700 dont 684 Sénégalais et environ 300 boursiers.