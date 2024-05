Propos outrageants contre Sonko : Après Bah Diakhaté, Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao arrêté

La Division des investigations criminelles (Dic) poursuit les arrestations. Après avoir cueilli hier lundi, Bah Diakhaté, un activiste proche de l’ancien régime (Alliance pour la République, Apr), un autre vient de tomber. Il s’agit de l’Imam Cheikh Tidiane Ndao qui était activement recherché. Ce dernier aurait rebondi sur les propos jugés outrageants contre le Premier ministre Ousmane Sonko de Bah Diakhaté.



Lundi, M. Diakhaté a été arrêté et placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, il avait exigé la présence de ses avocats au rituel de questions-réponses des policiers. Ces derniers ont fini par accéder à sa requête. Un pool d’avocats constitué de Maîtres El Hadji Diouf, Amadou Sall, Badara Fall, et Antoine Mbengue, a été constitué pour sa défense.



Selon Les Echos qui donne l’information, le mis en cause a maintenu ses propos contre Ousmane Sonko, devant les enquêteurs mais n’a fourni aucune preuve.



Il est poursuivi pour offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République ( article 244 alinéa 2 du code pénal) et diffusion de fausses nouvelles ( articles 255 du code pénale).