Les partisans de Khalifa Sall dénoncent une séquestration après la décision de la Cedeao et...

Khalifa Sall est aujourd'hui séquestré en prison par la seule volonté du chef de l’Etat Macky Sall. C'est du moins la conviction de ses partisans qui se sont prononcé suite à la décision rendue par la Cour de justice de la Cedeao. Selon les proches du maire de Dakar, la vérité a triomphé et, la seule chose qu'il reste à faire au président de la République disent-ils, est de libérer leur leader dans les plus brefs délais.



Pour son chargé de communication El Hadji Ndiaye les articles 96, 97 et 98 de la Constitution disent clairement que les lois qui sont ratifiées à l’internationale par l’Etat du Sénégal sont supérieures à la Constitution et à ses lois. « Et, la Cour de justice de la Cedeao est une Cour communautaire. Ses décisions sont des décisions définitives et sans appels. Elle (Cour) vient de dire que les droits de Khalifa Sall ont été violés », a-t-il souligné.



M. Ndiaye d’ajouter : «la Cour a fait savoir que la détention du maire de Dakar est une détention arbitraire. Mieux encore l’Etat du Sénégal est condamné à payer 35 millions au maire de Dakar. Ce qui est un fait inédit ».



A l’en croire, jamais, la Cour n’a donné une décision aussi claire et aussi tranchée. «Ce qui nous pousse aujourd’hui à dire au moment où nous parlons que ce n’est pas la justice qui maintient Khalifa Sall en prison. Mais, il a été séquestré par un homme », a-t-il laissé entendre.