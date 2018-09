Les précisions du gouvernement après la sortie de la famille de Fallou Sene

Le ministre conseiller du président de la République Mor Ngom a tenu apporter des précisions, après la sortie de la famille de Fallou Sene, l’étudiant tué par balle le 15 mai dernier lors d’une manifestation pour le paiement des bourses, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb). La famille de l’étudiant réclamait le respect des engagements pris par le gouvernement.



« Aussitôt avisé, le président Macky Sall nous a instruit de prendre en charge toutes les questions liées au deuil et la prise en charge de manière durable la famille. C’est la raison pour laquelle l’enfant de Fallou Sene est aujourd’hui pupille de la nation », affirme le ministre conseiller.



Mor Ngom ajoute également que deux contrats ont été signés pour la veuve et le frère de Fallou Sene. Mieux, il révèle qu’il s’est engagé, sur instruction du président, à trouver un emploi pour un autre frère de l’étudiant qui était au chômage.



« Je ne peux pas accepter qu’on puisse nous dire aujourd’hui que le président avait pris des engagements qu’il n’a pas respectés » a dit Mor Ngom. Et de préciser qu’il y a eu une demande d’audience formulée par la famille pour rencontrer le chef de l’Etat. Cette audience sera accordée dès le retour du président de la Chine, rassure-t-il.