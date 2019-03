Les six mesures du Gouvernement de Boun Dionne pour éradiquer les incendies dans les marchés

Pour éradiquer le fléau des incendies dans les marchés sénégalais le gouvernement du Sénégal a pris six décisions, ce mercredi 21 mars, lors d'un Conseil interministériel consacré à la question et présidé par la Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne. En l'espace d'une semaine, les feux ont ravagé les marchés Okass de Touba, de Ross Béthio et Petersen.



Première mesure : l'Etat a décidé de mettre sur place un programme d'installation de bouches d'incendie dans les marchés. Ceci pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Un budget de 300 millions sera dégagé pour ce faire.



La deuxième mesure est la modernisation des marchés. La consolidation du cadre institutionnel de gestion des marchés fait aussi partie du programme, c'est la troisième décision.



Quatrième mesure : l'Etat veut aussi faire une évaluation exhaustive des dégâts causés par les incendies des trois derniers marchés touché (Petersen Touba, Ross Béthio). Cinquièmement, il est prévu le lancement d'un processus pour indemniser les victimes des incendies.



Sixième et dernière décision : le Premier ministre a aussi demandé l'accélération des programmes de modernisation de certains marchés (Sandaga, Petersen, Tilène...).