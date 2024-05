Tribunal de Dakar : Cheikh Yérim Seck condamné à six (6) mois de prison

L'ancien capitaine de la gendarmerie, Seydina Omar Touré a remporté son procès contre l'auteur du livre intitulé « Macky Sall face à l’histoire ». Ce mercredi, le tribunal de Dakar a prononcé une déclaration de culpabilité à l'encontre du journaliste Yérim Seck pour diffamation. L'ancien journaliste de Jeune Afrique a été condamné à six (6) mois de prison avec sursis et au paiement de cinq (5) millions de francs CFA en dommages et intérêts, assortis d'une contrainte par corps au maximum.



Le tribunal n'a pas seulement reconnu Cheikh Yérim Seck coupable, mais également Xavier Pryen, responsable des Éditions l'Harmattan, complice de l'accusation.



En conséquence, le tribunal a ordonné que la présente décision soit publiée dans les quotidiens Walfadjri, L'Observateur et Le Soleil, aux frais des prévenus.



Pour rappel, Cheikh Yérim Seck avait porté des accusations contre M. Touré dans son ouvrage. Ce dernier a fait appel aux services de Me Moussa Sarr pour rétablir son honneur devant la justice.