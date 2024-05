Concurrence déloyale : le mouvement « Doleel Transport » annonce une plainte contre les applications Yango et Cie

Les taximans, transporteurs urbains et interurbains vont déposer une plainte ce mercredi contre les applications Yango, Yasiir entre autres. Ils dénoncent une concurrence déloyale. Ces transporteurs regroupés autour du mouvement « Doleel Transport » demandent l’abrogation du décret de système VTC (Voiture Transport Chauffeur). Ils annoncent une plainte ce mercredi contre les applications Yango et Cie.



« On a tenu cette assemblée générale pour alerter sur les difficultés que rencontre le secteur. Dans un premier temps, il y a le décret que le président sortant Macky Sall avait signé qui doit légaliser le système de VTC qui sont Yango, Yasiir entre autres. Cela tue le secteur des taxis puisque le gouvernement a travaillé sur les transports de masse qui sont le TER (Train express régional) et le BRT (Bus rapid transit). Comment peut-on travailler sur ce transport et légaliser le VTC ? Ce n’est pas normal. Tout ça a été sous la houlette du ministre Mansour Faye et de son directeur général des transports terrestres qui es Valdiodio Ndiaye. C’est pourquoi le mouvement « Doolé Transport » demande le départ que directeur général Valdiodio Ndiaye », a déclaré sur la RFM, Malick Diop, le porte-parole du mouvement.



Malick Diop de préciser que le deuxième point concerne l’assainissement du secteur en éliminant les applications comme les transports en ligne, les « War Gaindé » entre autres.



« Nous sommes dans le désarroi. Depuis fort longtemps on nous avait promis le renouvellement du parc depuis 2016. Mais jusqu’à présent, l’État n’a rien fait », a-t-il fustigé.



Le mouvement Doleel Transport a engagé deux batailles dont une administrative et une autre juridique. « Nous avons pris un pool d’avocat pour porter plainte contre ces modes de transport qui sont irréguliers et qui bafouent les lois et les règlements de ce pays surtout ces applications qui sont Yango, Yasiir entre autres. Nous allons déposer la plainte dès demain (ce mercredi) », a fait savoir M. Diop.