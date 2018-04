Les terroristes ont attaqué hier soir un village entre Ségou et Bamako

Hier soir vers 20 heures 30 minutes, le poste de contrôle de Zambougou situé à 30 kms à l’ouest de la ville de Ségou sur la route de Bamako a été attaqué par des hommes armés.



Selon des sources sécuritaires dans la localité, les assaillants sont arrivés sur des motos et n’ont pas de victime si le poste a été incendié.



Du côté des ressortissants du village, on apprend que les terroristes sont arrivés dans une voiture et ont tué le chef de poste, un certain Amara Sogoba.



Nous y reviendrons dans nos prochaines parutions.