Euro 2024 : Kylian Mbappé forfait contre les Pays-Bas

Kylian Mbappé ne jouera pas contre les Pays-Bas, vendredi 21 juin (19h00 Gmt), à Leipzig, selon L’Équipe. Tout sauf une surprise, l’attaquant français venant de se fracturer le nez contre l’Autriche, lundi 17 juin, lors de la victoire des Bleus (1-0) pour leur premier match de l’Euro 2024.



« L’intensité du traumatisme, le délai pour la fabrication d’un masque et le temps minium du joueur pour s’y faire » sont autant de raisons évoquées par le quotidien français pour justifier une décision qui tombe sous le sens.



Une question demeure : Mbappé pourra-t-il jouer contre la Pologne, dernier match de la phase de groupes, le 25 juin, à Dortmund ?



En cas de succès contre les Néerlandais, et de qualification acquise pour les huitièmes de finale avant le troisième match, le staff tricolore pourrait être tenté de laisser son attaquant quelques jours de plus au repos.