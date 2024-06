Post-Tabaski : 6 000 agents de la SONAGED mobilisés par le ministre Moussa Balla Fofana pour nettoyer le pays

Après la célébration de la fête de Tabaski qui génère beaucoup d’ordures ménagère dans l’ensemble du pays. Moussa Balla Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a déployé 6 000 agents sur le territoire national pour nettoyer Dakar et les autres régions. D’après lui, 4 500 tonnes de déchets ont été collectés rien qu’à la décharge de Mbeubeuss (département de Keur Massar, à Dakar).



« Concernant le dispositif que nous avons mis en place, nous avons au total 6 000 agents que nous avons déployé sur le territoire national notamment 400 agents sur Dakar. Nous pouvons compter 540 rotations qui ont été effectuées et rien qu’a Mbeubeuss, nous avons évalué environ 4 500 tonnes de déchets que nous avons pu collecter », a fait savoir le ministre de l’Urbanisme sur IRadio.



Moussa Balla Fofana a également salué la qualité des agents Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) pour la qualité de leur travail.



«C’est avec beaucoup de satisfaction que j’ai vu l’engagement et la qualité du travail effectué par les techniciens de surface de la Sonaged pour nettoyer les localités », a-t-il indiqué.



« C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai pu faire les points sensibles de Diourbel, Thiès, Mbour et Tivaouane, Saint-Louis et autres localités concernées n’ont pas dérogé à la règle pour la collecte nocturne des ordures ménagères », a ajouté M. Fofana.