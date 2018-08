Les travailleurs de l’hydraulique menacent d’assécher les forages

Si rien n’est fait, les ménages sénégalais risquent de voir leurs souffrances dues au manque d’eau s’accentuer. En effet, les travailleurs du secteur de l’hydraulique, qui dénoncent les nombreux tracas qu’ils subissent depuis la mise en place de l’Ofor, menacent d’observer une grève à moins que leurs conditions de travail et de vie ne soient améliorées.



Ces travailleurs qui se sont réunis en assemblée générale ce mardi, relèvent qu’ils sont victimes de la mauvaise gestion de l’Ofor et la situation ne fait qu’empirer : «La situation du personnel est inconfortable. Le manque de concertation sur la réforme de l’hydraulique rurale, notamment sur l’avenir du personnel, l’inquiétude des contractuels dont la régularisation fait défaut», dénonce leur secrétaire général, Yéli Coulibaly.



A l’en croire, leur avenir s’assombrit de jour en jour avec l’arrivée des opérateurs privés dans le secteur. Mais, relève M. Coulibaly, l’Etat peut se rattraper en améliorant les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais aussi, «que l’Etat assume sa responsabilité et davantage, entre autres exigence.



Très remontés contre le ministre de l’Hydraulique Mansour Faye, ils préviennent qu’un préavis de grève va être déposé et si rien n’est fait, ils iront en grève.