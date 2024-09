Levée du corps de Amadou Mahtar Mbow : « son engagement et ses luttes doivent inspirer la jeunesse », selon Ousmane Sonko

Ousmane Sonko a tenu à effectuer le déplacement sur demande du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a d'emblée salué l'implication de Amadou Mahtar Mbow pour l'adoption de mesures concrètes pour une avancée de l'Etat de droit et de la démocratie.



« Les témoignages attestent à suffisance sur la dimension de l'homme », a déclaré le Premier ministre. Il a rappelé la dimension scientifique, intellectuelle et panafricaine de l'homme. Le chef du gouvernement a notamment rappelé l'engagement de l'ancien directeur général de l'Unesco ((Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) au sein de la Confédération Africaine des étudiants de France.



M. Sonko s'est réjoui du fait que le défunt soit l'un des premiers africains ou sinon le premier à avoir dirigé une organisation internationale d'envergure comme l'Unesco.



Selon le Premier ministre, sa disparition est une « grande perte pour le Sénégal, l'Afrique et le monde ». Pour Sonko, l'engagement et les luttes de Mbow doivent servir de « référence à la jeunesse ».



Il a aussi loué les « qualités de l'homme, qui a lutté avec désintéressement et don de soi pour sa patrie ».



D’après Ousmane Sonko, Mahtar Mbow était un « exemple à tout point de vue, servant de modèle de développement et s'engageant à faire rayonner l'image du Sénégal à l'international »



Enfin, le Premier ministre a annoncé le vœu du président de la République « d'effectuer un déplacement personnel à son retour pour présenter ses condoléances la famille du défunt ».