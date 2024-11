Levée du corps de Mamadou Moustapha Ba : Babacar Abba Mbaye appelle la classe politique à s'inspirer du défunt

Présent à l'hôpital militaire de Ouakam pour la levée du corps de l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, le député de Taxawu, Babacar Abba Mbaye, a exhorté la classe politique à s'inspirer du défunt. Selon lui, un homme politique doit tout faire pour gagner le respect de son peuple. Il a appelé la classe politique sénégalaise à suivre l'exemple de Mamadou Moustapha Ba.



« Chaque fois que je l'interpellais, il me disait qu'il devait s'occuper d'un dossier important, comme le paiement d'un bateau, ce qui montrait qu'il gérait des dossiers d'État sensibles. Malgré cela, il respectait les échéances budgétaires, répondait aux questions des députés, arrivait à 8 h et repartait souvent après minuit. Et tout homme politique doit tout faire pour que ton peuple te respecte », a témoigné Babacar Abba Mbaye.



Le député de Taxawu d’ajouter : « Les gens ne respectent même pas la classe politique. Ce manque de respect vient de nos comportements, de notre langage, de nos insultes. Mamadou Moustapha Ba nous laisse un message clair : comment a-t-il fait pour gagner le respect des Sénégalais ? La classe politique doit viser un objectif : le respect du peuple sénégalais. C'est ce que nous avons appris de Moustapha».



Le député s’est prononcé sur la situation politique du pays. « Les Sénégalais, s’ils veulent faire quelque chose, personne ne peut leur empêcher de le faire. Les Sénégalais sont des gens intelligents. Le pays est comme il se doit. Et toute personne qui va pour voter, doit savoir que son vote à un sens », a conclu Babacar Abba Mbaye.