Liban: un mort et huit blessés dans une manifestation à Beyrouth (hôpital)

Une personne a été tuée et huit autres blessées ce jeudi 14 octobre lors d'échanges de tirs pendant une manifestation à Beyrouth des mouvements chiites Hezbollah et Amal pour exiger le limogeage du juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de la capitale, a affirmé un médecin à l'AFP.



La victime a été tuée par un tir dans la tête et trois des huit blessés sont dans une situation critique, a précisé Mariam Hassan, de l'hôpital Sahel, dans la banlieue sud de Beyrouth.