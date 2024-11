Ligue 1: Teungueth FC bat DSC et prend la tête du championnat, Wally Daan écœure l’US Gorée

La troisième journée de la Ligue 1 sénégalaise a démarré ce samedi avec plusieurs rencontres au programme. Teungueth FC a largement dominé Dakar Sacré-Cœur en s’imposant 3-0. TFC s’installe ainsi en tête du classement avec 7 points.



Dans un autre match intense, l'US Gorée s’est inclinée face à Wally Daan sur le score de 2-3, permettant à Wally Daan de décrocher sa première victoire et de rejoindre son adversaire du jour avec 4 points.



Par ailleurs, Oslo FA a enregistré son premier succès de la saison en battant Jamono Fatick 1-0, après un nul et une défaite.



La troisième journée se poursuit ce dimanche avec cinq matchs : Casa Sports (13e, 1 pt) contre Génération Foot (11e, 1 pt), Linguère (10e, 2 pts) face à Jaraaf (3e, 4 pts), AJEL (6e, 4 pts) contre AS Pikine (16e, 1 pt), ainsi que Guédiawaye FC (4e, 4 pts) face à HLM (7e, 3 pts).





Programme 3e journée



Samedi 2 novembre 2024



Stade Djagaly Bagayoko

US Gorée / Wally Daan 2-3



Stade Ngalandou Diouf

Teungueth FC / Dakar SC 2-0



Stade Parcelles assainies

Oslo FA / Jamono Fatick 1-0





Dimanche 3 novembre 2024



Stade municipal Ngor

16h45 US Ouakam / Sonacos



Stade Ngalandou Diouf

16h45 AJEL Rufisque / AS Pikine



Stade municipal Yoff

16h45 Casa Sports / Génération Foot



Stade Alboury Ndiaye

16h45 Linguère / Jaraaf



Stade Amadou Barry

16h45 Guédiawaye FC / HLM Dakar