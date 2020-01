Ligue des Champions : le nouveau format proposé par les clubs européens

La presse espagnole s’est emballée ces derniers jours au sujet d’Edinson Cavani et d’un possible transfert en janvier à l’Atlético de Madrid. L’absence de l’Uruguayen dans le groupe pour la rencontre à Monaco conjuguée à la présence de dirigeants colchoneros à Paris laissait penser que des négociations étaient en cours. Sauf que le séjour parisien évoqué avait pour but une réunion de l’Association européenne des clubs (ECA), dont Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, est un membre. C’est cette association qui milite pour augmenter les revenus dans les compétitions européennes et qui laisse planer régulièrement la menace de la création d’une Ligue fermée.



Ce thème a donc de nouveau été abordé par les différents présidents des meilleurs clubs européens. Avec de nouvelles propositions à la clé, comme le rapporte le journal espagnol As ce matin. L’objectif restant de gonfler les revenus en étirant au maximum la Ligue des Champions. C’est à dire ajouter des matches. Il faut actuellement 13 matches pour aller au bout de la compétition et l’ECA souhaite aller jusqu’à 17. Par quels moyens ? Il faut déjà libérer des dates dans le calendrier des différents championnats et c’est l’un des sujets de négociation entre les clubs et leurs ligues respectives.



Le retour de la deuxième phase de poules ?

Il faut ensuite discuter avec l’UEFA pour qu’elle décide d’appliquer ce changement là. Cela apparaît plus simple puisque l’instance fera ce qu’il faut pour ne pas pousser les clubs à créer une ligue européenne fermée, condamnant ses propres compétitions. L’UEFA ne serait donc pas fermée à une augmentation du nombre de clubs. Reste à décider du format de la compétition avec des équipes supplémentaires.



Deux solutions se présentent. Soit les groupes, en phase de poules, passent de 4 équipes à 6 équipes, ce qui serait une grande première dans l’histoire de la compétition. Il y aurait 6 groupes de 6 équipes, avec qualification des deux premiers plus les quatre meilleurs troisièmes. Soit les huitièmes de finale sont remplacés par une deuxième phase de groupes, comme cela avait été le cas entre 1999 et 2003, avec accès aux quarts de finale pour les deux premiers de chaque groupe. Une fois le format validé, il faudra décider de l’intronisation de la nouvelle formule, qui pourrait débarquer pour la saison 2024-2025.