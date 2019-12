Ligue des champions: Moussa Wagué dans le groupe du Barça pour affronter l'Inter

Le Barça déjà qualifié pour le second tour de la Ligue des Champions fera face ce mardi soir à San Siro le club italien l'Inter Milan, comptant pour la sixième et dernière journée de la poule F.



Dans la liste des 20 joueurs qui ont effectué le voyage en Italie figure le défenseur sénégalais Moussa Wagué. Ainsi, il pourrait vivre sa deuxième titularisation cette saison après avoir débuter une fois en Liga, à Leganés. Neto est annoncé titulaire par la presse espagnole, tout comme Samuel Umtiti, qui sera accompagné de Clément Lenglet.



Quant à Junior Firpo, il sera aligné du côté gauche, et Moussa Wagué à droit. Au milieu, Rakitic pourrait être titularisé en sentinelle, avec devant lui Arturo Vidal et Carles Aleña. Soit du temps de jeu pour des éléments nettement moins utilisés ces dernières semaines. Leo Messi est écarté du groupe, pour cette foi-ci.