Ligue des champions : choc AC Milan - Real Madrid, le PSG défie l’Atlético, duel Juventus - Lille

Programme chargé pour les clubs français et chocs à venir pour la 4e journée de la phase de ligue. Lille se frotte à la Juventus et Monaco se déplace à Bologne mardi, avant que le Paris Saint-Germain n’essaie de se relancer contre l’Atlético, et Brest de continuer à rêver à Prague mercredi



Après le Real (1-0) et l’Atlético (3-1), le Losc (15e) continue sa visite des plus belles vitrines à trophées d’Europe en recevant la Juve. Tout le stade Pierre-Mauroy y croit, porté par deux victoires de rang dans la compétition et la forme de son « goleador » Jonathan David, auteur d’au moins un but à chaque match depuis le début du mois d’octobre, même avec le Canada.



Le PSG, large meilleur contributeur de points pour la Ligue 1 à l’indice UEFA depuis dix ans, se retrouve pour l’instant le moins bien classé de l’Hexagone dans la compétition (19e). Après un départ raté, Paris doit profiter d’un troisième match à domicile en quatre journées pour vraiment lancer sa saison européenne.



Retour de Griezmann au Parc



Luis Enrique et ses problèmes d’inefficacité vont se heurter à la rugueuse défense de Diego Simeone. Mais l’Atlético (27e), encore plus mal loti que le PSG puisqu’il ne figure pour l’instant même pas parmi les 24 qualifiés, a déjà concédé huit buts cette saison en trois matchs de C1.



Le leader des « Colchoneros » Antoine Griezmann va retrouver le Parc des Princes où il a effectué un tour d’honneur en solitaire à la fin du match France-Italie (1-3) en septembre, qui s’est avéré être ses adieux au public français puisqu’il a ensuite pris sa retraite des Bleus.



Monaco (4e) est bien mieux parti que Paris et espère enchaîner à Bologne, qui découvre la compétition et n’a pris qu’un seul point. Mais l’ASM vient de concéder deux défaites de rang en Ligue 1 qui font mal, une dans le derby à Nice (2-1), l'autre contre le mal classé Angers (1-0).



Brest (5e), grosse surprise de la C1, pour sa toute première participation à une compétition européenne, reste aussi sur une défaite à domicile 1-0, contre Nice. Mais les « Pirates » poursuivent leur début de calendrier clément avec un déplacement au Sparta Prague, plus expérimenté sur la scène européenne, mais seulement 21e.



Choc Real Madrid-AC Milan



Dans les autres matchs, impossible de faire mieux pour l’histoire que l’affiche Real Madrid-AC Milan. C’est le match aux 22 coupes aux grandes oreilles, 15 pour la « Maison-Blanche », 7 pour les « Rossoneri », entre les deux clubs les plus titrés du Vieux Continent. Mais les deux monstres sacrés ne sont pas au mieux.



Le Real traverse une petite crise après la correction reçue du FC Barcelone (4-0) dans le clasico à Santiago-Bernabeu et son absence critiquée dans le monde entier à la cérémonie du Ballon d'or. En outre le tenant du titre est seulement 12e de la poule unique. Le Milan, 25e, n’est même pas dans les clous après deux défaites et une victoire et ne se retrouve que 7e de Serie A.



Arsenal (9e) non plus n’est pas bien avant de se rendre à Milan chez l’Inter (7e). Les « Gunners » n’ont pris qu’un seul point sur leurs trois derniers matchs de Premier League.



Les autres clubs anglais, qui trustent les trois premières places du classement, ont tous un programme chargé. Liverpool (2e) reçoit le Bayer Leverkusen (6e), et Aston Villa, leader surprise de la poule unique, est attendu à Bruges (26e).



Enfin Manchester City (3e) doit se remettre en selle contre le Sporting Portugal (8e) après sa défaite surprise à Bournemouth (2-1).



Les « Lions » de Lisbonne sont en pleine forme, forts de dix victoires en dix matchs de Liga, et leur buteur suédois Viktor Gyökeres a déjà trouvé les filets 20 fois, dont un quadruplé vendredi contre Estrella Amadora (5-1).





Programme de la 4e journée :



Mardi :

(17h45) Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb

PSV Eindhoven - Gérone



(20h00) Real Madrid - AC Milan

Dortmund - Sturm Graz



Lille - Juventus Turin



Bologne - Monaco



Liverpool - Bayer Leverkusen



Celtic - RB Leipzig



Sporting Portugal - Manchester City





Mercredi :

(17h45) Shakhtar Donetsk - Young Boys

Club Bruges - Aston Villa



(20h00) Paris SG - Atlético Madrid



Stuttgart - Atalanta Bergame



Inter Milan - Arsenal



Feyenoord - RB Salzbourg



Étoile rouge de Belgrade - FC Barcelone



Bayern Munich - Benfica



Sparta Prague – Brest









Avec AFP