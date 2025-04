Tournoi Pré - BAL : L'ASCVD affute les armes avant la Conférence Sahara

L'ASC Ville de Dakar organisera un tournoi de basketball pour la petite catégorie les 12 et 13 avril prochain au terrain de basketball du Lycée Blaise Diagne de Dakar, à partir de 9 heures 00.



Dénommée "En route vers la BAL", cette compétition juvénile a pour objectif de mobiliser tous les clubs autour de l'ASC Ville de Dakar pour la saison 5 de la Basketball Africa League (BAL), notamment la Conférence Sahara qui se déroulera du 26 avril au 4 mai 2025, à Dakar Arena.



Le tournoi verra la participation de 31 clubs. Les catégories concernées sont les cadets et les juniors garçons et filles.