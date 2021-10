Locales 2022: 8 listes déposées, 120 millions FCfa versés à la CDC

Cent vingt (120) millions FCfa ont déjà été versés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour les élections Locales 2022. Cela fait suite au dépôt de caution de 8 listes dont celle du Mouvement des patriotes pour le développement (Mpd/Liggey).



L’Observateur, qui donne l’information dans sa parution de ce jeudi, informe que ce n’est pas encore le grand marathon des candidats à la course pour le contrôle des communes et collectivités territoriales devant les guichets de la CDC pour le dépôt de la caution fixée à 15 millions F Cfa, afin d’obtenir le quitus permettant d’être candidat aux élections Locales du 23 janvier 2022.



Depuis que la CDC a annoncé l’ouverture des dépôts de cautions pour un délai de 30 jours durant, les mandataires de partis politiques ou d’identités regroupant des personnes indépendantes, y vont au compte-goutte.



Le constat est que les plus grandes coalitions du pouvoir et de l’opposition sont jusqu’ici à la traîne. Il est à noter que ces partis sont toujours dans le délai de 30 jours arrêté pour le dépôt des cautions.