Marrakech : Macky Sall réaffirme son appel à "un partenariat Afrique-Europe rénové"

Devant un parterre de diplomates et d’experts réunis dans la ville ocre, Macky Sall a dressé un constat sans concession : « L’Afrique et l’Europe sont condamnées à s’entendre, mais plus dans les termes désuets du passé. Nous avons besoin d’une alliance de coresponsabilité, où chacun assume sa part. »

L’ancien président sénégalais Macky Sall a réaffirmé ce dimanche, à Marrakech la nécessité d’un partenariat repensé entre l’Afrique et l’Europe, fondé sur une approche plus équilibrée et concrète. Lors d’une allocution marquante, l’ex-chef d’État, dont la voix reste influente sur les questions africaines, a insisté sur l’urgence de dépasser les déséquilibres historiques pour construire une coopération axée sur les résultats.